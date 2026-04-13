В США обозначили сроки нового раунда переговоров с Ираном

Ранее американский военный аналитик и бывший офицер морской пехоты Брайан Берлетик сообщил о провале переговоров США и Ирана в Исламабаде. Он полагает, что причиной стали условия американской стороны, которые не соответствовали международному праву и представляли собой просто принуждение, замаскированное под переговоры.