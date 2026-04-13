Трамп назвал нелепым финансирование НАТО для защиты от России

Об этом глава государства рассказал представителям прессы после приземления на авиабазе Эндрюс под Вашингтоном.
Как следует из заявления, огромные траты Соединённых Штатов на поддержку Североатлантического альянса будут подвергнуты серьёзному анализу.
Американский лидер подчеркнул, что Вашингтон потратил триллионы долларов для обеспечения безопасности союзников, однако подобная стратегия вызывает у него сомнения.
«Если задуматься, мы защищаемся от России. И я давно считаю это немного нелепым», — сказал он.
Ранее Трамп заявил, что США намерены пересмотреть подходы к НАТО.
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества.