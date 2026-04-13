Суд в Новосибирске рассмотрит иск об отставке главы Барышевского сельсовета

Новосибирский районный суд рассмотрит дело об отставке главы Барышевского сельсовета Андрея Алексеева. Административный иск в суд направил губернатор области Андрей Травников. Он требует досрочно прекратить полномочия чиновника и отправить его в отставку в связи с утратой доверия. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.
Поводом для обращения в суд стала плановая проверка документов. Специалисты изучили данные о доходах, расходах и имуществе главы за 2023 и 2024 годы. Выяснилось, что Андрей Алексеев предоставил неполную и недостоверную информацию. В справках самого чиновника и его супруги нашли факты серьезного занижения полученных денежных средств.
Требования губернатора основаны на федеральном законе о противодействии коррупции. По правилам, если должностное лицо скрывает свои реальные доходы или обманывает в официальных отчетах, это становится законным поводом для увольнения. Глава региона считает, что такие нарушения нельзя называть незначительными. Они нарушают основные принципы открытости и честности муниципальной службы.
Судебное заседание по этому вопросу назначили на 28 апреля.