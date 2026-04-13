Минздрав ужесточил правила продажи ряда лекарственных препаратов

Минздрав России ужесточил правила продажи ещё трёх лекарственных препаратов, включив их в перечень предметно-количественного учёта.
Согласно приказу ведомства речь идёт о Габапентине (противоэпилептическом средстве), Баклофене (применяется для снижения мышечного тонуса при различных неврологических заболеваниях), Дицикловерине+Парацетамоле (обезболивающем).
«Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учёту», — передаёт ТАСС текст документа.
Ранее также стало известно, что норматив трат на льготные лекарства в России увеличили до 1,4 тыс. рублей.
В феврале президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры для исключения перебоев поставок лекарств в аптеки для льготных категорий граждан.