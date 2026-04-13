ТАСС: под Волчанск перебрасывают предпенсионеров из 113-й бригады теробороны ВСУ

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Завершившие процесс подготовки на юге Украины солдаты — в основном предпенсионного возраста — 113-й отдельной бригады теробороны ВСУ перебрасываются на волчанское направление. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«Враг продолжает переброску резервов и доукомплектование подразделений на волчанском направлении. В частности, на данный участок фронта перебрасываются завершившие на юге Украины процесс подготовки солдаты 113-й отдельной бригады ТерО. Большинство мобилизованных военнослужащих предпенсионного возраста», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что высока вероятность, что комбриг 113-й бригады полковник Роман Ткачук, также прибывший в район Чугуева, будет отвечать за оборону ВСУ в Волчанском районе.