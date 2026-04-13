Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ТАСС: под Волчанск перебрасывают предпенсионеров из 113-й бригады теробороны ВСУ

Высока вероятность, что комбриг Роман Ткачук, также прибывший в район Чугуева, будет отвечать за украинскую оборону в Волчанском районе, сообщили в российских силовых структурах.

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Завершившие процесс подготовки на юге Украины солдаты — в основном предпенсионного возраста — 113-й отдельной бригады теробороны ВСУ перебрасываются на волчанское направление. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Враг продолжает переброску резервов и доукомплектование подразделений на волчанском направлении. В частности, на данный участок фронта перебрасываются завершившие на юге Украины процесс подготовки солдаты 113-й отдельной бригады ТерО. Большинство мобилизованных военнослужащих предпенсионного возраста», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что высока вероятность, что комбриг 113-й бригады полковник Роман Ткачук, также прибывший в район Чугуева, будет отвечать за оборону ВСУ в Волчанском районе.