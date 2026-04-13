Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД: отправка миротворцев ООН на АЭС «Бушер» зависит от согласия Ирана

Возможность отправки миротворцев ООН для обеспечения безопасности АЭС «Бушер» напрямую зависит от готовности Тегерана принять миссию, заявил директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов.

Об этом дипломат рассказал в интервью журналистам РИА Новости.

Представитель МИД пояснил, что решение вопроса об охране иранского ядерного объекта строго опирается на базовые принципы работы международной организации.

«Согласие принимающей стороны — главнейшее условие ооновского миротворчества», — добавил Логвинов.

Ранее глава «Росатома» Алексей Лихачёв заявил, что Иран попросил Россию найти возможность перезагрузить проект АЭС «Бушер», Россия к этому морально готова, но обстоятельства пока не позволяют.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше