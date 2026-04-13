МИД: отправка миротворцев ООН на АЭС «Бушер» зависит от согласия Ирана

Об этом дипломат рассказал в интервью журналистам РИА Новости.
Представитель МИД пояснил, что решение вопроса об охране иранского ядерного объекта строго опирается на базовые принципы работы международной организации.
«Согласие принимающей стороны — главнейшее условие ооновского миротворчества», — добавил Логвинов.
Ранее глава «Росатома» Алексей Лихачёв заявил, что Иран попросил Россию найти возможность перезагрузить проект АЭС «Бушер», Россия к этому морально готова, но обстоятельства пока не позволяют.
