В Таганроге отменили режим опасности атаки БПЛА

Угроза применения БПЛА в Таганроге и Ростовской области снята. Об этом в своём Telegram-канале сообщила глава города Светлана Камбулова.
«Отбой угрозы применения БПЛА по Ростовской области и Таганрогу», — написала она.
Напомним, ранее, около двух часов ночи по московскому времени, Камбулова предупредила жителей о возможной атаке дронов ВСУ. Горожанам рекомендовали укрыться в помещениях без окон, а тем, кто оказался на улице, — зайти в ближайшие здания.
