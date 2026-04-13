В МИД оценили возможность отправки миротворцев ООН на АЭС «Бушер»

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Отправка миротворцев ООН для обеспечения безопасности АЭС «Бушер» будет зависеть от готовности Тегерана принять такую миссию, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов.

Источник: AP 2024

«Что касается возможного направления миротворцев для обеспечения безопасности АЭС “Бушер”, то это будет зависеть от готовности Тегерана принять такую миссию», — сказал Логвинов в беседе с агентством.

«Согласие принимающей стороны — главнейшее условие ооновского миротворчества», — добавил он.

