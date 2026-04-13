В техникумах и колледжах Красноярского края состоится Единый день открытых дверей

В этот день свои двери откроют 39 техникумов и колледжей, входящих в 14 образовательно-производственных кластеров, которые готовят специалистов для перспективных отраслей экономики: энергетики, металлургии, машиностроения, нефтегазовой промышленности, агроиндустрии, легкой и пищевой промышленности, транспортно-логистической отрасли, образования. На площадках образовательных учреждений для школьников и их родителей пройдут экскурсии в лаборатории, производственные мастерские и на предприятия-партнеры, мастер-классы и профессиональные пробы. Гости мероприятия познакомятся с современными образовательными программами и востребованными профессиями, а также узнают о трудоустройстве на предприятия по окончании обучения.