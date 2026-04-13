В техникумах и колледжах Красноярского края состоится Единый день открытых дверей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 18 апреля в Красноярском крае пройдет Единый день открытых дверей проектов «Профессионалитет» и «Профессионалитет для всех».

Источник: НИА Красноярск

Мероприятие направлено на знакомство старшеклассников, их родителей, а также педагогов школ с возможностями образовательных программ федерального проекта «Профессионалитет».

В этот день свои двери откроют 39 техникумов и колледжей, входящих в 14 образовательно-производственных кластеров, которые готовят специалистов для перспективных отраслей экономики: энергетики, металлургии, машиностроения, нефтегазовой промышленности, агроиндустрии, легкой и пищевой промышленности, транспортно-логистической отрасли, образования. На площадках образовательных учреждений для школьников и их родителей пройдут экскурсии в лаборатории, производственные мастерские и на предприятия-партнеры, мастер-классы и профессиональные пробы. Гости мероприятия познакомятся с современными образовательными программами и востребованными профессиями, а также узнают о трудоустройстве на предприятия по окончании обучения.

Свыше 10 тысяч школьников и их родителей планируют стать участниками Единого дня открытых дверей.

В тот же день в онлайн-формате пройдет Открытое родительское собрание с участием министра образования Красноярского края Татьяной Гридасовой. Оно будет транслироваться в официальной группе ВКонтакте министерства образования Красноярского края. Подключиться к нему можно по ссылке: vk.com/video-196899818_456239466

