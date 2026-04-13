Премьер Австралии: США действовали в одиночку по блокаде Ормузского пролива

Соединённые Штаты не уведомляли союзников о планах по блокаде Ормузского пролива и приняли решение самостоятельно, заявил премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе.

Об этом глава австралийского правительства рассказал в эфире телеканала Today.

Вашингтон не направлял официальных запросов об участии в операции. При этом Канберра ранее откликнулась на просьбу о поддержке стран Персидского залива, направив туда самолёт дальнего радиолокационного обнаружения Wedgetail.

Политик призвал к деэскалации, возобновлению переговоров и прекращению разрушений на Ближнем Востоке, отметив значительное влияние текущего конфликта на мировую экономику.

«Они сделали это заявление за ночь и сделали это в одностороннем порядке, нас не просили участвовать», — сказал Альбанезе.

Ранее Центральное командование ВС США пообещало начать 13 апреля морскую блокаду Ирана.

