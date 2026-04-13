Более 200 украинцев отбывают наказание в системе исправительных учреждений Италии.
Как отмечает РИА Новости со ссылкой на статистику Минюста страны, по состоянию на 31 марта в заключении находятся 212 мужчин и 20 женщин с Украины, 76 из них остаются в ожидании окончательного приговора.
По каким статьям осуждены находящиеся в итальянских тюрьмах украинцы, не указано.
В марте сообщалось, что в Италии арестовали 16-летнего украинца, нападавшего на мигрантов.
Узнать больше по теме
Биография Родиона Мирошника
Родион Мирошник — российский дипломат и политический деятель, ранее работавший в структурах Луганской народной республики, а позже занявший пост посла МИД России по вопросам преступлений киевского режима. Подробности его биографии — в нашем материале.Читать дальше