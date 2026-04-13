Франции предложили вступить в БРИКС и пересмотреть отношения с США

Франции следует ориентироваться на многополярную модель мира и рассмотреть вступление в БРИКС для обеспечения баланса сил. Об этом ТАСС заявил Пьер де Голль — внук бывшего президента Франции Шарля де Голля.

По его словам, Парижу необходимо сосредоточиться на объединяющих факторах и формировании нового равновесия между государствами. Он отметил, что участие в БРИКС может стать одним из инструментов такой политики.

Де Голль также высказался за пересмотр отношений с США. Он связал это с оценкой действий американской администрации, которые, по его мнению, носят непредсказуемый и жесткий характер.

Заявление было сделано на полях мероприятия «Мастерская управления событиями».

Читайте также: Хватит лжи: внук де Голля призвал Францию выйти из командования НАТО.

