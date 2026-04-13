Марочко: силы РФ уничтожают остающуюся у Мирополья группировку ВСУ

ЛУГАНСК, 13 апреля. /ТАСС/. Военные РФ планомерно уничтожают остающуюся у Мирополья Сумской области живую силу и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
«По моей информации, вооруженные формирования Украины еще удерживают свои позиции в районе Мирополья. Есть у них серьезный укрепрайон в районе населенного пункта Запселье и также по обоим берегам реки Псел. Но наши военнослужащие работают над уничтожением живой силы и техники противника на данном участке, и есть определенные успехи», — сказал он.
Ранее Марочко сообщал ТАСС, что российские силы на 1,5 км продвинулись в районе Мирополья.