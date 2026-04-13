Россия не стремится к войне с Европой и не планирует нападения на европейские страны. Об этом ТАСС заявил Пьер де Голль — внук бывшего президента Франции Шарля де Голля.
По его словам, утверждения о возможной агрессии со стороны России являются ложными и распространяются политическими структурами в Европе. Он подчеркнул, что, по его оценке, Москве не нужны новые территории, а приоритетом остается формирование баланса в международных отношениях.
Де Голль отметил, что речь идет о выстраивании нового равновесия в рамках многополярного мира, в том числе в диалоге с европейскими странами.
Он также указал на необходимость учитывать различные точки зрения внутри общества. По его словам, устойчивое развитие невозможно без диалога и учета позиций разных групп.
В этой связи он призвал французские власти уделить внимание тем, кто выступает за развитие сотрудничества с Россией.
Заявление было сделано на полях мероприятия «Мастерская управления событиями».