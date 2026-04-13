Главком Уганды потребовал от Турции $1 млрд и жену

НАЙРОБИ, 13 апреля. /ТАСС/. Командующий ВС Уганды Мухузи Кайнеругаба потребовал от Турции $1 млрд, а также самую красивую женщину страны ему в жены во избежание усугубления отношений между Кампалой и Стамбулом.
«Если наши проблемы не будут решены, мы разорвем все дипломатические отношения с Турцией в течение следующих 30 дней. Мы требуем от Турции немедленного предоставления $1 млрд до начала переговоров», — написал главком Уганды в X.
Позже он дополнил свое требование еще одним, потребовав в жены «самую красивую женщину» Турции. Затем это сообщение было удалено.
В другом удаленном сообщении Кайнеругаба подчеркнул, что деньги, требуемые им от Турции, послужат «охранным дивидендом» за их участие в стабилизации Сомали, в которой она играет передовую роль с 2007 года.