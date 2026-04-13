За ночь над регионами России уничтожены 33 украинских БПЛА

Силы ПВО уничтожили за ночь над регионами России 33 украинских беспилотника.
Об этом сообщили в Минобороны страны.
По данным ведомства, беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Курской, Ростовской, Брянской, Смоленской областей и Республики Крым.
Два дня назад три человека, в том числе ребёнок, пострадали при атаке ВСУ на Льгов.
Кроме того, тогда в результате атак БПЛА ВСУ на Белгородскую область также пострадали два мирных жителя.
Узнать больше по теме
