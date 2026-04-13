ТАСС: воздушное пространство Кувейта останется закрытым еще как минимум 12 часов

Полеты в воздушном пространстве страны недоступны уже 45-е сутки, сообщил источник в авиадиспетчерских кругах Ближнего Востока.

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Полеты в воздушном пространстве Кувейта, прекращенные 28 февраля после начала военной операции США и Израиля против Ирана, не возобновятся еще как минимум 12 часов. Об этом ТАСС сообщил источник в авиадиспетчерских кругах Ближнего Востока.

«Авиационные власти Кувейта продлили закрытие воздушного пространства страны еще на 12 часов — до 16:00 по всемирному времени (19:00 мск — прим. ТАСС)», — сказал собеседник агентства, отметив, что данное время является ориентировочным. Таким образом, небо над страной будет закрыто для гражданской авиации уже 45-е сутки.

Сейчас, как напомнил источник, частичные ограничения сохраняются в воздушном пространстве Катара и ОАЭ, свое небо для полетов открыли Ирак, Сирия и Бахрейн. Последний готов принимать самолеты и разрешать транзит после предварительного согласования.

