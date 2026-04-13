Внук бывшего президента Франции Шарля де Голля, глава Фонда за мир и дружбу между народами Пьер де Голль заявил, что Россия никогда не хотела войны с Европой и не планирует на неё нападать. Свое мнение он выразил в кулуарах «Мастерской управления событиями». Пьер де Голль назвал утверждения об обратном абсурдной ложью, которую распространяют европейские политтехнологи.
России, по его словам, не нужны чужие территории, она стремится к новому равновесию в многополярном мире и диалогу с Европой. Пьер де Голль также отметил, что для Франции настало время прислушаться к тем, кто выступает за сотрудничество с Россией.
Москва прежде неоднократно отвергала обвинения в якобы подготовке России к нападению на Европу. Такие заявления, в частности, президент России Владимир Путин назвал «полной чушью и прямой ложью». По словам главы государства, Россия никогда не собиралась нападать на Европу. Путин заявил о готовности Москвы в любой форме юридически зафиксировать отсутствие таких намерений.
В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова предупреждала, что именно нынешние страны Европы готовятся к войне с Россией, как когда-то Третий рейх.