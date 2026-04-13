Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дипмиссия РФ в Турции усилила безопасность на фоне конфликта в Иране

Российское посольство в Турции усилило меры безопасности на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на диппредставительство в Анкаре.

В посольстве заявили, что необходимые меры защиты применяются в полном объеме. Усиление связано с общей обстановкой в регионе и распространяется на российские загранучреждения.

Ранее в дипмиссии отмечали, что ситуация на Ближнем Востоке требует повышенного уровня безопасности для дипломатических объектов.

Обострение связано с ударами США и Израиля по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. Сообщалось о разрушениях и жертвах среди мирного населения.

Иран в ответ наносил удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе.

Позднее стороны попытались перейти к переговорам в Исламабаде. Однако, по данным американской стороны, договоренностей достигнуто не было, и делегация США покинула переговоры без результата.

После этого президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести блокаду судов, следующих через Ормузский пролив, и поручил ВМС отслеживать и перехватывать суда, осуществляющие платежи Ирану за проход.

Читайте также: Самолет-заправщик ВВС США поврежден осколками: КС-135 выведен на ремонт.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше