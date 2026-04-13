Дипмиссия РФ в Турции усилила безопасность на фоне конфликта в Иране

Российское посольство в Турции усилило меры безопасности на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на диппредставительство в Анкаре.
В посольстве заявили, что необходимые меры защиты применяются в полном объеме. Усиление связано с общей обстановкой в регионе и распространяется на российские загранучреждения.
Ранее в дипмиссии отмечали, что ситуация на Ближнем Востоке требует повышенного уровня безопасности для дипломатических объектов.
Иран в ответ наносил удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе.
Позднее стороны попытались перейти к переговорам в Исламабаде. Однако, по данным американской стороны, договоренностей достигнуто не было, и делегация США покинула переговоры без результата.
После этого президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести блокаду судов, следующих через Ормузский пролив, и поручил ВМС отслеживать и перехватывать суда, осуществляющие платежи Ирану за проход.
Читайте также: Самолет-заправщик ВВС США поврежден осколками: КС-135 выведен на ремонт.