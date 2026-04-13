Посольство: безопасность дипмиссий России на Ближнем Востоке нужно усилить

В посольстве России в Турции заявили, что обстановка на Ближнем Востоке остаётся очень напряжённой и делает необходимым усиление мер безопасности российских дипломатических учреждений в странах региона.

«Периодически, как это было с Газой, Ливаном, и в Персидском заливе происходит резкое обострение ситуации», — добавили в диппредставительстве, передаёт РИА Новости.

Ранее в МИД России заявили, что некоторые силы тормозят движение к миру на Ближнем Востоке.

Также в ведомстве назвали ключевой задачей устранение первопричин конфликта на Ближнем Востоке.