ПВО сбила дроны ВСУ над Ростовской областью: разрушений нет

Средства противовоздушной обороны ночью отразили атаку беспилотников над Ростовской областью. Об этом 13 апреля сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
По его данным, БПЛА были уничтожены в небе над Неклиновским районом. Удары по территории удалось предотвратить.
Информации о пострадавших и разрушениях на земле не поступало. Обстановка уточняется.
Ранее, 12 апреля, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал о пострадавшем в результате атаки беспилотника. Мужчина самостоятельно обратился за медицинской помощью в Ракитянскую центральную районную больницу.
