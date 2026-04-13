В Иране заявили, что блокада США Ормузского пролива обречена на провал

Попытки США блокировать Ормузский пролив «обречены на провал», Тегеран не допустит подобного шага, заявил высокопоставленный военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи.
«Иран — это не то место, которое можно сдержать твиттами и вымышленными планами блокады», — заявил он (цитата по CNN).
Резаи добавил, что иранские вооруженные силы «не допустят подобного шага со стороны США», поскольку армия обладает «значительными неиспользованными возможностями» для противодействия любым угрозам.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о блокаде Ормузского пролива со стороны США на фоне провала переговоров в Исламабаде. «Начиная с этого момента, военно-морской флот Соединенных Штатов, лучший в мире, начнет процесс БЛОКАДЫ любых судов, пытающихся войти в Ормузский пролив или покинуть его», — написал Трамп.
Американские силы также будут искать и задерживать суда, заплатившие Ирану за проход по проливу, добавил он. «Никто из тех, кто платит незаконные пошлины, не получит безопасного прохода в открытом море», — пообещал американский лидер.
Центральное командование США (CENTCOM) сообщило, что военные США введут военно-морскую блокаду всего морского транспорта, входящего и выходящего из иранских портов, с 13 апреля в 10:00 по восточному времени (18:00 мск).
Такому шагу Трампа предшествовали неудачные переговоры США и Ирана в Пакистане 11 апреля. По их итогам вице-президент США и глава переговорной группы Джей Ди Вэнс констатировал, что сторонам не удалось прийти к общему соглашению. Трамп же написал, что встреча «прошла хорошо», по большинству вопросов удалось договориться, а нерешенным остался лишь вопрос о ядерной программе.
Как сообщил CNN со ссылкой на источники, иранская делегация дала понять: Тегеран не снимет блокаду с Ормузского пролива до тех пор, пока не будут достигнуты окончательные договоренности. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что сделка с США была близко, но сорвалась из-за «максимализма США».
