В «Хезболлах» допустили смену правительства Ливана из-за протестов

Ливанское правительство может смениться мирным путём под давлением поддерживающих движение «Хезболлах» протестов, заявил заместитель главы политического совета организации Махмуд Комати.
Об этом политик рассказал в интервью журналистам РИА Новости.
Как следует из заявления, текущая позиция властей вызывает серьёзное недовольство местного населения и провоцирует стихийные уличные протесты.
Представитель объединения пояснил, что государство вместо сотрудничества пытается душить и разоружать сопротивление. По словам Комати, подобные решения кабинета министров способны спровоцировать массовые организованные митинги и привести к падению руководства.
«Мы ожидаем, что правительство своей политикой и своими позициями загонит себя в серьёзный тупик», — отметил Комати.
Ранее сообщалось, что послы Израиля и Ливана проведут 14 апреля в Вашингтоне встречу для обсуждения мирного соглашения между странами.