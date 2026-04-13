В «Хезболлах» допустили смену правительства Ливана из-за протестов

Ливанское правительство может смениться мирным путём под давлением поддерживающих движение «Хезболлах» протестов, заявил заместитель главы политического совета организации Махмуд Комати.

Об этом политик рассказал в интервью журналистам РИА Новости.

Как следует из заявления, текущая позиция властей вызывает серьёзное недовольство местного населения и провоцирует стихийные уличные протесты.

Представитель объединения пояснил, что государство вместо сотрудничества пытается душить и разоружать сопротивление. По словам Комати, подобные решения кабинета министров способны спровоцировать массовые организованные митинги и привести к падению руководства.

«Мы ожидаем, что правительство своей политикой и своими позициями загонит себя в серьёзный тупик», — отметил Комати.

Ранее сообщалось, что послы Израиля и Ливана проведут 14 апреля в Вашингтоне встречу для обсуждения мирного соглашения между странами.

«Хезболла»: история «партии создателя» и заклятого врага Израиля
Недавний инцидент с массовым взрывом пейджеров на Ближнем Востоке снова приковал внимание СМИ к «Хезболле» — военизированной исламистской организации из Ливана. Признаны ли они террористами, при чем тут Израиль и какие у группировки отношения с Россией, читайте в материале.
