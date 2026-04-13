Дронам открыли отдельное пространство в небе: в РФ запустили класс H

В России введен новый класс воздушного пространства H для развития гражданских беспилотников. Об этом сообщил вице-премьер РФ Виталий Савельев в интервью ИС «Вести».
По его словам, новый режим упрощает организацию полетов. Беспилотники могут работать на высоте до 150 метров без получения разрешений. Также предусмотрены маршруты с возможностью полетов на высоте до 3050 метров по установленным правилам.
Савельев отметил, что подобного класса воздушного пространства пока нет ни в одной стране, включая Китай. Он подчеркнул, что технология уже активно применяется в сельском хозяйстве и при работе с лесными массивами.
Вице-премьер выразил уверенность, что сфера беспилотников будет расширяться и в коммерческом секторе.
Ранее он сообщал, что Россия стала одной из немногих стран, внедривших отдельное пространство для свободного использования дронов. С 1 марта 2026 года также введена система идентификации гражданских беспилотников.
