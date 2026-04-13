Трамп назвал «нелепым» финансирование НАТО для защиты от России

США вложили в НАТО «триллионы долларов», чтобы помочь альянсу защититься от России, и это «немного нелепо», заявил президент США Дональд Трамп журналистам.
«Знаете, мы потратили триллионы долларов на НАТО, чтобы помочь им защититься от России! Если задуматься, мы защищаемся от России. И я давно считаю это немного нелепым», — заявил республиканец.
По его словам, многомиллионные траты США на НАТО будут подвергнуты «серьезному анализу».
В начале апреля Трамп заявил, что всерьез задумался о выходе США из НАТО, поскольку страны альянса не присоединились к войне против Ирана, до этого он также пообещал, что НАТО ждет «очень плохое будущее», если государства-члены откажутся помогать США в деблокировании Ормузского пролива.
Politico сообщило, что 8 апреля на закрытой встрече с генсеком НАТО Марком Рютте Трамп выразил недовольство членами альянса из-за их отказа участвовать в операции в Иране и дал понять, что рассматривает ответные меры. Один из чиновников заявил изданию, что встреча «пошла наперекосяк», назвав разговор «потоком оскорблений» и добавив, что Трамп «очевидно, угрожал сделать практически все что угодно».
Bloomberg со ссылкой на источники писал, что европейские страны недовольны тем, что Рютте выражает безоговорочную поддержку США в войне с Ираном. По словам источников агентства, это подрывает единство НАТО и создает у американского президента ложные ожидания.
В Кремле не ожидают краха НАТО на фоне недовольства Вашингтона союзниками по альянсу, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
