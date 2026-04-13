Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп назвал «нелепым» финансирование НАТО для защиты от России

Президент США заявил, что Штаты потратили «триллионы долларов» на НАТО, эти траты необходимо подвергнуть анализу. Трамп критикует союзников по альянсу из-за нежелания тех вступить в войну с Ираном.

Источник: РБК

США вложили в НАТО «триллионы долларов», чтобы помочь альянсу защититься от России, и это «немного нелепо», заявил президент США Дональд Трамп журналистам.

«Знаете, мы потратили триллионы долларов на НАТО, чтобы помочь им защититься от России! Если задуматься, мы защищаемся от России. И я давно считаю это немного нелепым», — заявил республиканец.

По его словам, многомиллионные траты США на НАТО будут подвергнуты «серьезному анализу».

В начале апреля Трамп заявил, что всерьез задумался о выходе США из НАТО, поскольку страны альянса не присоединились к войне против Ирана, до этого он также пообещал, что НАТО ждет «очень плохое будущее», если государства-члены откажутся помогать США в деблокировании Ормузского пролива.

Politico сообщило, что 8 апреля на закрытой встрече с генсеком НАТО Марком Рютте Трамп выразил недовольство членами альянса из-за их отказа участвовать в операции в Иране и дал понять, что рассматривает ответные меры. Один из чиновников заявил изданию, что встреча «пошла наперекосяк», назвав разговор «потоком оскорблений» и добавив, что Трамп «очевидно, угрожал сделать практически все что угодно».

Bloomberg со ссылкой на источники писал, что европейские страны недовольны тем, что Рютте выражает безоговорочную поддержку США в войне с Ираном. По словам источников агентства, это подрывает единство НАТО и создает у американского президента ложные ожидания.

В Кремле не ожидают краха НАТО на фоне недовольства Вашингтона союзниками по альянсу, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше