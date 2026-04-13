Трамп назвал «нелепым» финансирование НАТО для защиты от России

Politico сообщило, что 8 апреля на закрытой встрече с генсеком НАТО Марком Рютте Трамп выразил недовольство членами альянса из-за их отказа участвовать в операции в Иране и дал понять, что рассматривает ответные меры. Один из чиновников заявил изданию, что встреча «пошла наперекосяк», назвав разговор «потоком оскорблений» и добавив, что Трамп «очевидно, угрожал сделать практически все что угодно».