Трамп заявил, что отказ Ирана от переговоров не помешает США

Президент заявил, что ему все равно, вернется ли Тегеран к переговорам или нет, но это «не помешает США». Переговоры в Исламабаде 11 апреля провалились, стороны не смогли договориться по ключевым вопросам.

Источник: РБК

Президент США Дональд Трамп выразил безразличие по поводу того, вернется ли Тегеран к переговорам, и заявил, что отказ Ирана не помешает США. Об этом президент заявил журналистам в эфире телеканала News Nation.

«Мне все равно, вернутся они или нет. Если не вернутся — мне это не помешает», — сказал он.

Президент добавил, что Иран в «очень плохом положении», и заверил, что у страны не будет ядерного оружия. «Это невозможно», — отметил республиканец.

«У них нет никаких шансов его получить. Они все еще хотят его, и они ясно дали это понять на днях. У Ирана не будет ядерного оружия!» — сказал Трамп.

11 апреля в Исламабаде прошли переговоры США и Ирана по урегулированию конфликта. По их итогам вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что стороны не пришли к общему соглашению. Трамп же написал, что встреча «прошла хорошо», большинство вопросов согласовали, а нерешенным остался только вопрос о ядерной программе.

Как сообщил CNN со ссылкой на источники, иранская делегация дала понять: Тегеран не снимет блокаду с Ормузского пролива, пока не будут достигнуты окончательные договоренности. Глава Иранского МИДа Аббас Арагчи, в свою очередь, заявил, что сделку с США сорвал «максимализм» США на переговорах.

Перед переговорами, 8 апреля, Вашингтон и Тегеран договорились о двухнедельном перемирии. После его заключения стороны начали сообщать о нарушениях. Трамп, в частности, заявлял, что Иран начал взимать плату за проход через Ормузский пролив, хотя этого в договоренностях не было. Иран, в свою очередь, заявил, что прекращение огня не было достигнуто в Ливане.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше