Трамп заявил, что отказ Ирана от переговоров не помешает США

«Мне все равно, вернутся они или нет. Если не вернутся — мне это не помешает», — сказал он.
Президент добавил, что Иран в «очень плохом положении», и заверил, что у страны не будет ядерного оружия. «Это невозможно», — отметил республиканец.
«У них нет никаких шансов его получить. Они все еще хотят его, и они ясно дали это понять на днях. У Ирана не будет ядерного оружия!» — сказал Трамп.
11 апреля в Исламабаде прошли переговоры США и Ирана по урегулированию конфликта. По их итогам вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что стороны не пришли к общему соглашению. Трамп же написал, что встреча «прошла хорошо», большинство вопросов согласовали, а нерешенным остался только вопрос о ядерной программе.
Как сообщил CNN со ссылкой на источники, иранская делегация дала понять: Тегеран не снимет блокаду с Ормузского пролива, пока не будут достигнуты окончательные договоренности. Глава Иранского МИДа Аббас Арагчи, в свою очередь, заявил, что сделку с США сорвал «максимализм» США на переговорах.
Перед переговорами, 8 апреля, Вашингтон и Тегеран договорились о двухнедельном перемирии. После его заключения стороны начали сообщать о нарушениях. Трамп, в частности, заявлял, что Иран начал взимать плату за проход через Ормузский пролив, хотя этого в договоренностях не было. Иран, в свою очередь, заявил, что прекращение огня не было достигнуто в Ливане.
