Трамп раскритиковал папу римского за его взгляды на внешнюю политику

Папа римский Лев XIV «ужасен во внешней политике», поскольку поддерживает Иран и «слаб» перед преступностью, написал президент США Дональд Трамп в соцсети Thruth Social.
«Я не хочу, чтобы папа римский считал, что Ирану можно позволить иметь ядерное оружие. Я не хочу, чтобы папа римский считал ужасным то, что Америка напала на Венесуэлу, страну, которая отправляла огромное количество наркотиков в Соединенные Штаты и, что еще хуже, освобождала свои тюрьмы, в том числе от убийц, наркоторговцев и киллеров, в нашу страну», — написал республиканец.
Он добавил, что его не устраивает критика со стороны папы римского в своей адрес. «Потому что я делаю именно то, ради чего меня избрали, причем с большим перевесом», — добавил Трамп.
Трамп также заявил, что папа римский «должен быть благодарен», ведь церковь назначила его «только потому, что он американец».
«Я не думаю, что он хорошо справляется со своей работой. Видимо, ему нравится преступность. Нам не нравится папа, который говорит, что иметь ядерное оружие — это нормально. Нам не нужен папа, который говорит, что преступность — это нормально. Я не являюсь поклонником папы Льва», — заявил Трамп журналистам в эфире телеканала NewsNation.
Папа римский Лев не раз критиковал внешнюю политику Трампа, особенно после начала военной операции в Иране. В конце марта он назвал войну на Ближнем Востоке «позором для всего человечества». «Я вновь настоятельно призываю к непрестанной молитве, чтобы прекратились боевые действия и наконец открылись пути к миру», — заявил он тогда. А на фоне слов министра войны США Пита Хегсета о военной победе на Ближнем Востоке «во имя Иисуса Христа» папа римский Лев XIV заявил, что военное господство «чуждо пути Иисуса Христа».
