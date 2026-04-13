Трамп раскритиковал папу римского за его взгляды на внешнюю политику

Папа римский Лев не раз критиковал внешнюю политику Трампа, особенно после начала военной операции в Иране. В конце марта он назвал войну на Ближнем Востоке «позором для всего человечества». «Я вновь настоятельно призываю к непрестанной молитве, чтобы прекратились боевые действия и наконец открылись пути к миру», — заявил он тогда. А на фоне слов министра войны США Пита Хегсета о военной победе на Ближнем Востоке «во имя Иисуса Христа» папа римский Лев XIV заявил, что военное господство «чуждо пути Иисуса Христа».