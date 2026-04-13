«Ъ»: WeChat и KakaoTalk стали популярны в России после блокировки Telegram

В России на фоне замедления и блокировки мессенджера Telegram резко увеличилась аудитория азиатских платформ WeChat и KakaoTalk.

В России на фоне замедления и блокировки мессенджера Telegram резко увеличилась аудитория азиатских платформ WeChat и KakaoTalk.

Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные операторов связи и аналитиков.

Как следует из публикации, в первом квартале текущего года общий спрос граждан на альтернативные приложения вырос на 50%. В марте корейский сервис KakaoTalk увеличил свою аудиторию в России на 82%, а китайский WeChat — на 15%.

Ведущий аналитик центра мониторинга киберугроз «Спикател» Алексей Козлов пояснил, что заблокированный мессенджер остаётся для россиян информационным ресурсом для чтения новостей. При этом для обычных звонков и отправки файлов пользователи всё чаще выбирают резервные каналы связи.

Ранее приложение Telega, которое позиционировалось как альтернативный клиент для мессенджера Telegram, пропало из российской версии App Store.