Силы ПВО уничтожили за ночь 33 украинских БПЛА, пытавшихся атаковать регионы РФ

Российские военные минувшей ночью уничтожили 33 украинских беспилотника, пытавшихся атаковать объекты на территории РФ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Летательные аппараты нейтрализованы дежурными средствами ПВО, уточнили в ведомстве.
Губернатор Белгородской области тем временем сообщил, что в городе Грайворон из-за детонации украинского дрона пострадала местная жительница. Повреждения получили два частных дома и надворная постройка.
Власти Ростовской области, в свою очередь, уточнили, что БПЛА были уничтожены в Неклиновском районе. Данных о пострадавших и разрушениях на земле не поступало.