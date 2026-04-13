Батальон теробороны ВСУ в Сумской области утратил боеспособность

А ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись с кадрами ликвидации группы ВСУ и блиндажа на Харьковском направлении. Операторы беспилотников выявили в лесном массиве вражескую группу и рядом расположенный блиндаж. После этого ударные дроны точечно атаковали позиции противника. Операция проводилась в зоне ответственности российского батальона имени Шейха Мансура.