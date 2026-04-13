Пара украинских операторов БПЛА ликвидирована: названы версии гибели

На Красноармейском направлении ликвидированы операторы беспилотников ВСУ Богдан и Светлана Полищук, служившие в 152-й отдельной егерской бригаде. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на советника Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидата исторических наук, подполковника запаса Олега Иванникова.
По его словам, их уничтожение стало результатом планомерной работы российских подразделений по выявлению и поражению наиболее опасных специалистов противника. Он отметил, что операторы беспилотников входят в число приоритетных целей из-за их роли в боевых действиях и возможностей корректировки ударов.
Эксперт пояснил, что выявление таких целей осуществляется с помощью радиотехнических средств. Сигналы управления беспилотниками фиксируются, после чего по установленным координатам наносятся удары — артиллерийские, ракетные или с применением FPV-дронов. Такая схема, по его оценке, позволяет точечно поражать позиции операторов.
Иванников отметил, что ликвидация Полищуков демонстрирует эффективность системной работы разведывательных подразделений, которые способны выявлять источники радиосигналов и быстро передавать данные для нанесения удара.
Он также допустил, что обстоятельства гибели могут иметь несколько версий. В частности, эксперт не исключил, что инцидент мог быть связан с внутренними процессами в подразделении. По его словам, в 152-й бригаде ранее фиксировались проблемы с дисциплиной, случаи дезертирства и низкий уровень доверия между военнослужащими.
В этой связи, по его оценке, нельзя полностью исключать вероятность внутренних конфликтов или иных причин, которые могли повлиять на произошедшее. Эксперт отметил, что подобные ситуации требуют дополнительного анализа.
Ранее сообщалось о других случаях уничтожения операторов беспилотников, задействованных в боевых действиях. В частности, 8 февраля была ликвидирована 22-летняя военнослужащая с позывным «Вспышка», служившая в подразделении беспилотных систем 28-й бригады ВСУ.
По словам Иванникова, в такие подразделения могут попадать как добровольцы, так и лица, прошедшие ускоренную подготовку. Он отметил, что обучение включает не только освоение техники, но и элементы психологической подготовки.
Эксперт добавил, что после подготовки такие специалисты привлекаются к выполнению задач по управлению беспилотниками, включая разведку и корректировку огня.
Он также указал, что развитие беспилотных технологий привело к увеличению роли операторов в современных боевых действиях, что, в свою очередь, влияет на приоритеты при выборе целей.
Читайте также: ПВО сбила дроны ВСУ над Ростовской областью: разрушений нет.