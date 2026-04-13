Более 66 тыс жителей Красноярского края получат выплаты, приуроченные к празднованию 81-й годовщины Победы в ВОВ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Ветераны Великой Отечественной войны Красноярского края получат региональные выплаты к 9 Мая.
По 50 тысяч рублей перечислят инвалидам и участникам Великой Отечественной войны.
По 10 тысяч рублей получат несовершеннолетние узники фашистских концлагерей.
По 5 тысяч рублей — жители блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя, труженики тыла, вдовы инвалидов и участников Великой Отечественной войны.
По 1,5 тысячи рублей — дети погибших защитников Отечества и граждане, пережившие войну в несовершеннолетнем возрасте.
«Выплаты перечислят в апреле. Мы стараемся сделать всё, чтобы наши ветераны получили поддержку без лишних хлопот — беззаявительно, как и положено людям, которые столько сделали для страны», — подчеркнула министр социальной политики края Ирина Пастухова.
Самостоятельно обращаться за выплатой не нужно. Перечисления производят через почтовые отделения или банковские карты на основании данных, имеющихся в управлении социальной защиты, в беззаявительном порядке.
В Красноярском крае проживает более 66 тысяч граждан, имеющих непосредственное отношение к событиям 1941−1945 годов. Из них 69 участников и инвалидов Великой Отечественной войны, более 2 тысяч тружеников тыла, 126 бывших узников концлагерей, 104 жителя блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя, а также около 63,5 тысячи детей погибших защитников Отечества и граждан, переживших войну в несовершеннолетнем возрасте.