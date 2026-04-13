Победа партии «Тиса» в Венгрии не гарантирует сближения с ЕС

Европейские страны преждевременно оценивают итоги выборов в Венгрии, считая их победой проевропейского курса. Об этом пишет швейцарская газета Die Weltwoche.
По данным издания, несмотря на поражение премьер-министра Виктора Орбана, новый политический лидер не обязательно будет следовать линии Брюсселя. Автор материала указывает, что позиция главы победившей партии «Тиса» Петера Мадьяра может существенно расходиться с курсом Евросоюза.
Автор отмечает, что новый лидер принадлежит к той же политической среде, что и Орбан, и это может повлиять на будущую политику Будапешта.
Парламентские выборы прошли накануне. После обработки 98,79% бюллетеней оппозиционная партия «Тиса» получила 138 из 199 мест в парламенте.
Голосование проходило на фоне внешнего давления, включая попытки со стороны Киева и структур Евросоюза повлиять на исход кампании.
Виктор Орбан признал поражение и заявил, что его партия «Фидес» продолжит работу в статусе оппозиции.
