Победа партии «Тиса» в Венгрии не гарантирует сближения с ЕС

Европейские страны преждевременно оценивают итоги выборов в Венгрии, считая их победой проевропейского курса. Об этом пишет швейцарская газета Die Weltwoche.

По данным издания, несмотря на поражение премьер-министра Виктора Орбана, новый политический лидер не обязательно будет следовать линии Брюсселя. Автор материала указывает, что позиция главы победившей партии «Тиса» Петера Мадьяра может существенно расходиться с курсом Евросоюза.

В частности, ключевым вопросом остается отношение к Украине. По оценке газеты, Мадьяр скептически относится к перспективам вступления Киева в ЕС и НАТО, а также выступает против поставок оружия.

Автор отмечает, что новый лидер принадлежит к той же политической среде, что и Орбан, и это может повлиять на будущую политику Будапешта.

Парламентские выборы прошли накануне. После обработки 98,79% бюллетеней оппозиционная партия «Тиса» получила 138 из 199 мест в парламенте.

Голосование проходило на фоне внешнего давления, включая попытки со стороны Киева и структур Евросоюза повлиять на исход кампании.

Виктор Орбан признал поражение и заявил, что его партия «Фидес» продолжит работу в статусе оппозиции.

