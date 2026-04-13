Сенатор Пушков: Трамп проиграл выборы в Венгрии

Американский лидер Дональд Трамп не смог одержать победу на выборах в Венгрии. Такое мнение в понедельник, 13 апреля, выразил член конституционного комитета Совета Федерации Алексей Пушков.

Американский лидер Дональд Трамп не смог одержать победу на выборах в Венгрии. Такое мнение в понедельник, 13 апреля, выразил член конституционного комитета Совета Федерации Алексей Пушков.

По его словам, Европейский союз (ЕС) смог добиться смены власти в Венгрии, пока президент США пытался безуспешно сменить режим в Иране.

— Победа проесовских сил в Венгрии еще больше отдаляет Европу от США. Запад распался на части — США и Евросоюз, как политического единства его уже не существует, — отменил он в Telegram-канале.

Сенатор также добавил, что этому мог поспособствовать приезд американского вице-президента Джей Ди Вэнса, так как Трамп крайне непопулярен в Европе.

До этого действующий премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал поражение своей партии «Фидес» на парламентских выборах. Его оппонент Петер Мадьяр заявил, что политик поздравил его с победой.

В швейцарской газете Die Weltwoche утверждают, что Европа попала в ловушку из-за проигрыша Орбана на выборах, так как позиция его преемника Петера Мадьяра все еще отличается от позиции Брюсселя.

