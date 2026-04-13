Трое тяжелораненых бойцов ВС РФ месяц скрывались в доме в десятках метров от ВСУ

Трое тяжелораненых российских военнослужащих более месяца находились в укрытии в доме жителя Красноармейска в непосредственной близости от позиций ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одного из спасенных — штурмовика 1435-го полка группировки «Центр» Александра Присяжного.
По его словам, расстояние от дома до украинских позиций составляло всего несколько десятков метров. Все это время местный житель оказывал бойцам помощь и обеспечивал их необходимым.
Военнослужащий рассказал, что у всех троих были тяжелые ранения. Сам он получил ожоги, травму головы и контузию. У одного из бойцов были серьезные ожоги, у другого — пулевые и осколочные ранения.
Присяжный отметил, что мужчина помогал им с медицинской помощью, нашел их оружие и средства связи, а также связался с командованием. Из-за контузии бойцы не могли самостоятельно выйти на связь.
По его словам, эвакуация проходила поэтапно. Сначала вывезли одного из раненых, который находился в наиболее тяжелом состоянии.
В итоге всех троих удалось эвакуировать. Военнослужащий подчеркнул, что ключевую роль в спасении сыграла помощь местного жителя.
Сам Присяжный в настоящее время находится в госпитале, где перенес несколько операций. Его состояние продолжает стабилизироваться.
Ранее сообщалось, что этот же житель помог спасти раненых бойцов, одного из которых пришлось извлекать из-под завалов в течение нескольких суток, действуя скрытно из-за близости позиций противника.
