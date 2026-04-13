Пушков заявил, что Трамп проиграл выборы в Венгрии

Победа проевропейских сил в Венгрии поставила точку в политическом единстве Запада, заявил Пушков.

Источник: Комсомольская правда

Член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков в своем telegram-канале заявил, что президент США Дональд Трамп фактически проиграл выборы в Венгрии. По его словам, пока хозяин Белого дома безуспешно пытался сменить режим в Иране, Евросоюз добился смены власти в Будапеште.

Сенатор отметил, что этому мог способствовать визит в республику вице-президента США Джей Ди Вэнса из-за непопулярности Трампа в Европе. Пушков также подчеркнул, что победа проевропейских сил в Венгрии окончательно расколола Запад на две части — США и ЕС, политического единства между которыми больше не существует.

На парламентских выборах в Венгрии 12 апреля победу одержала оппозиционная партия «Тиса». Фракция получила 138 из 199 мест в Государственном собрании. Нового премьер-министра Венгрии изберут на первом заседании парламента нового созыва в начале мая. Им станет лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр. Ранее победу партии «Тиса» в Венгрии прокомментировал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. По его словам, это лишь ускорит распад ЕС.

Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.
