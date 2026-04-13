Пушков заявил, что Трамп проиграл выборы в Венгрии

Сенатор отметил, что этому мог способствовать визит в республику вице-президента США Джей Ди Вэнса из-за непопулярности Трампа в Европе. Пушков также подчеркнул, что победа проевропейских сил в Венгрии окончательно расколола Запад на две части — США и ЕС, политического единства между которыми больше не существует.
На парламентских выборах в Венгрии 12 апреля победу одержала оппозиционная партия «Тиса». Фракция получила 138 из 199 мест в Государственном собрании. Нового премьер-министра Венгрии изберут на первом заседании парламента нового созыва в начале мая. Им станет лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр. Ранее победу партии «Тиса» в Венгрии прокомментировал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. По его словам, это лишь ускорит распад ЕС.