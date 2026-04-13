Участник СВО из Нижегородской области вернулся домой из украинского плена

Боец СВО из Нижегородской области вернулся домой из украинского плена в ходе обмена, который произошел 11 апреля. Об этом сообщает на своей странице в соцсети Уполномоченный по правам человека в Нижегородской области Оксана Кислицына.
«175 семей в ближайшее время встретят дома своих родных. И я счастлива, что среди этих защитников есть наш нижегородец, родные которого обращались к нам за помощью. Радость перед Великим праздником! Огромное спасибо Министерству обороны РФ, всем компетентным органам, федеральному Уполномоченному Москальковой Т. Н. за долгожданный обмен», — говорится в сообщении.
Ранее мы писали, что Россия и Украина запланировали новый обмен военнопленными, который состоялся накануне Пасхи.