Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Участник СВО из Нижегородской области вернулся домой из украинского плена

В преддверии Светлой Пасхи состоялся очередной обмен военнопленными.

Боец СВО из Нижегородской области вернулся домой из украинского плена в ходе обмена, который произошел 11 апреля. Об этом сообщает на своей странице в соцсети Уполномоченный по правам человека в Нижегородской области Оксана Кислицына.

«175 семей в ближайшее время встретят дома своих родных. И я счастлива, что среди этих защитников есть наш нижегородец, родные которого обращались к нам за помощью. Радость перед Великим праздником! Огромное спасибо Министерству обороны РФ, всем компетентным органам, федеральному Уполномоченному Москальковой Т. Н. за долгожданный обмен», — говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что Россия и Украина запланировали новый обмен военнопленными, который состоялся накануне Пасхи.