«Хезболла» заявила о возможности новой гражданской войны в Ливане

Замруководителя политического совета «Хезболлы» Махмуд Комати заявил, что движение не исключает новой гражданской войны в Ливане, сообщает РИА «Новости».

Комати сказал, что «Хезболла» «продолжает терпеть» ливанское правительство«, но видит возможными “все варианты” развития событий в государстве.

«Хезболла» является ливанским движением, но имеет тесные связи с Ираном. Движение атаковало Израиль вскоре после эскалации ближневосточного конфликта. Израиль в ответ объявил военную операцию в Ливане. Руководство «Хезболлы» поприветствовало избрание Моджтабы Хаменеи Верховным руководителем Ирана и заявило, что сохранит приверженность иранскому руководству.

9 марта ливанский президент говорил, что «Хезболла» втянула Ливан в конфликт, игнорируя волю большинства граждан.

Постпред Израиля в ООН Дэнни Данон заявлял, что некоторые страны предлагают посреднические услуги для урегулирования конфликта страны с Ливаном и говорят о готовности принять переговоры.

24 марта Ливан объявил иранского посла персоной нон грата.

9 апреля израильские власти приняли решение приступить к подготовке к переговорам с Ливаном. Как сообщалось, переговоры предположительно состоятся 14 апреля в Вашингтоне, будут касаться урегулирования двусторонних отношений и разоружения «Хезболлы».

