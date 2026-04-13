Президент США Дональд Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social изображение, на котором он представлен в образе, напоминающем Иисуса Христа.
На картине глава государства в белом хитоне и красном гиматии излучает свет из ладоней. Одной рукой он касается мужчины в больничной одежде. Рядом с ним медсестра, военный, ветеран в кепке и молящаяся женщина.
На заднем плане справа — Статуя Свободы с фейерверками и пролетающими самолетами. Над президентом — силуэты мужчин в военной форме с крыльями и исходящим светом. В верхних углах — белоголовые орланы, символ США, справа развевается американский флаг.
Трамп опубликовал изображение себя в виде Иисуса Христа Личная страница героя публикации в соцсети.
Ранее Трамп раскритиковал папу Римского XIV, заявив, что его не было бы в Ватикане без Белого дома. Он также выразил несогласие с позицией папы по поводу ядерного оружия для Ирана.
Напомним, Папа Римский Лев XIV активно критикует Трампа. Понтифик обвинил его в разрушении союза США и Европы, а также раскритиковал его высказывания о европейских лидерах.