В Ленинградской области объявили опасность БПЛА

Объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
«Возможно понижение скорости мобильного интернета», — отметил губернатор.
Ранее о беспилотной тревоге в Ленобласти Дрозденко предупреждал в ночь на 7 апреля. Тогда военные сбили к утру 22 дрона.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.