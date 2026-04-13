В Ленинградской области объявили опасность БПЛА

Объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Источник: РБК

«Возможно понижение скорости мобильного интернета», — отметил губернатор.

Ранее о беспилотной тревоге в Ленобласти Дрозденко предупреждал в ночь на 7 апреля. Тогда военные сбили к утру 22 дрона.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше