Трамп заявил, что у США больше нефти, чем у России и Саудовской Аравии

Источник: РБК

У США «гораздо больше нефти», чем у России и Саудовской Аравии вместе взятых. Об этом президент США Дональд Трамп заявил журналистам.

«Итак, если вы посмотрите на Россию и Саудовскую Аравию, две крупные державы, у нас гораздо больше нефти, чем у них вместе взятых», — сказал американский лидер.

По его словам, США смогли достичь больших запасов нефти благодаря мерам в рамках политики «Бури, детка, бури!».

Фраза «Бури, детка, бури!» (Drill, baby, drill!) была одним из неофициальных лозунгов предвыборной кампании Дональда Трампа. Вступив в должность президента 20 января 2025 года, Трамп объявил чрезвычайное положение в американской энергетике, подписал ряд указов, направленных на поддержку добычи нефти и газа, и заявил о необходимости вдвое увеличить производство энергоресурсов.

Это позволило США стать крупнейшей по добыче нефти страной в мире.

На прошлой неделе Трамп заявил, что пустые танкеры направляются в США для загрузки нефтью и газом. Тогда же он подчеркнул, что Соединенные Штаты располагают объемами нефти, превышающими совокупные показатели «двух следующих крупнейших нефтяных экономик». Он не стал уточнять, о каких странах идет речь.

По состоянию на конец 2025 года — начало 2026 года лидером по добыче нефти являются США (13,4 млн барр. в сутки). Следом в рейтинге идут Россия (10,4 млн барр. в сутки) и Саудовская Аравия (~9−10 барр. в сутки.).

