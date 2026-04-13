В Грайвороне при атаке дрона пострадали мирная жительница и боец «Орлана»

В результате детонации дрона ВСУ в городе Грайворон Белгородской области пострадала местная жительница, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Женщина получила касательное осколочное ранение уха и баротравму. Бригада скорой помощи оказала помощь на месте — от госпитализации пострадавшая отказалась.
При отражении атаки беспилотника в Грайвороне ранения также получил боец подразделения «Орлан». Сослуживцы доставили его в местную больницу с множественными осколочными повреждениями лица, грудной клетки и ног. После оказания необходимой помощи его переведут в городскую больницу Белгорода.
Кроме того, в результате инцидента повреждены окна и фасады двух частных домов, а также надворной постройки.
Ночью в четырех российских аэропортах ограничили полеты: в Нижнем Новгороде, Пскове, Пензе и Саратове. В Пензенской области также объявили беспилотную опасность и ввели план «Ковер».
