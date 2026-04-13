Стала известна реакция Трампа на вопрос журналистов о поражении Орбана

Трамп развернулся и ушел после вопроса журналистов о поражении Орбана.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп развернулся и ушел, не ответив на вопрос журналистов о поражении премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на парламентских выборах. Об этом сообщает РБК-Украина.

«Трамп развернулся и ушел от самолета, когда журналисты спросили его о поражении Виктора Орбана на парламентских выборах в Венгрии», — говорится в публикации.

12 апреля в Венгрии состоялись парламентские выборы. По итогам голосования оппозиционная партия «Тиса» под руководством 45-летнего Петера Мадьяра одержала победу, набрав 53,69% голосов и получив конституционное большинство в 138 из 199 мест в парламенте. Действующий премьер-министр Виктор Орбан назвал итоги выборов «болезненными, но однозначными». Ранее член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков заявил, что президент Трамп фактически проиграл выборы в Венгрии, пока безуспешно пытался сменить режим в Иране.

