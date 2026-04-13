12 апреля в Венгрии состоялись парламентские выборы. По итогам голосования оппозиционная партия «Тиса» под руководством 45-летнего Петера Мадьяра одержала победу, набрав 53,69% голосов и получив конституционное большинство в 138 из 199 мест в парламенте. Действующий премьер-министр Виктор Орбан назвал итоги выборов «болезненными, но однозначными». Ранее член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков заявил, что президент Трамп фактически проиграл выборы в Венгрии, пока безуспешно пытался сменить режим в Иране.