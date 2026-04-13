Японское правительство отказалось комментировать реплику Трампа по Ормузу

Японское правительство предпочло оставить без комментариев слова президента США Дональда Трампа, что Япония не оказывает помощи Соединенным штатам в Ормузском проливе в условиях эскалации ближневосточного конфликта, заявил генсек кабмина Минору Кихара.
Трамп в интервью телеканалу Fox News говорил, что удивлен отсутствием поддержки со стороны Японии и Южной Кореи, зависящих от поставок нефти через пролив.
Эскалация конфликта между Израилем с США и Ираном продолжается с 28 февраля. Иран фактически перекрыл Ормузский пролив, что привело к стремительному росту стоимости энергоресурсов. Верховный лидер страны в заявлении, распространенном иранской гостелерадиокомпанией, говорил, что Ирану необходимо использовать возможность блокирования как рычаг давления..
7 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты и Иран согласились объявить двухнедельное перемирие в ходе вооруженного конфликта. Дальнейшие переговоры, по данным СМИ, оказались не результативны.
