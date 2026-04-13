Уже сегодня: Трамп сделал громкое заявление по Ормузскому проливу

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США заблокируют Ормузский пролив 13 апреля в 10.00 по времени восточного побережья США, что соответствует 17.00 по московскому времени.
О том, что Трамп рассматривает возобновление ограниченных ударов по Ирану в дополнение к блокаде Ормузского пролива, СМИ заявляли ночью.
Эскалация конфликта между Израилем с США и Ираном продолжается с 28 февраля. Иран фактически перекрыл Ормузский пролив, что привело к стремительному росту стоимости энергоресурсов. Верховный лидер страны в заявлении, распространенном иранской гостелерадиокомпанией, говорил, что Ирану необходимо использовать возможность блокирования как рычаг давления..
7 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты и Иран согласились объявить двухнедельное перемирие в ходе вооруженного конфликта. Дальнейшие переговоры, по данным СМИ, оказались не результативны.
