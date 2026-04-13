Конгрессмен снялся с выборов после обвинений в домогательствах

Обвинения против Суолуэлла были опубликованы в газете San Francisco Chronicle на прошлой неделе. В статье бывшая сотрудница конгрессмена заявила, что он подверг ее сексуальному насилию в номере отеля в Нью-Йорке в 2024 году. По словам сотрудницы, она была слишком пьяна, чтобы дать согласие, а Суолуэлл игнорировал ее попытки отказаться от контакта.