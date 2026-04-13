Конгрессмен снялся с выборов после обвинений в домогательствах

Источник: РБК

Член палаты представителей США от Демократической партии Эрик Суолуэлл приостановил свое участие в выборах на пост губернатора Калифорнии после обвинений в сексуальных домогательствах. Об этом конгрессмен написал в социальной сети X.

«Я приостанавливаю свою предвыборную кампанию на пост губернатора. Я буду бороться с серьезными ложными обвинениями, которые были выдвинуты, но это моя борьба, а не кампании», — заявил Суолуэлл.

Он также принес извинения своим семье, сотрудникам и сторонникам «за ошибки в суждениях, которые он допускал в прошлом».

До этого более 50 бывших сотрудников Суолуэлла призвали его отказаться от участия в выборах губернатора, а также уйти в отставку со своего поста в конгрессе. В письменном заявлении они призвали провести «полное и тщательное расследование» многочисленных обвинений в сексуальных домогательствах в отношении политика.

«Никто не может быть выше закона. Ни конгрессмен. Ни кандидат в губернаторы. Никто», — сказано в документе.

Обвинения против Суолуэлла были опубликованы в газете San Francisco Chronicle на прошлой неделе. В статье бывшая сотрудница конгрессмена заявила, что он подверг ее сексуальному насилию в номере отеля в Нью-Йорке в 2024 году. По словам сотрудницы, она была слишком пьяна, чтобы дать согласие, а Суолуэлл игнорировал ее попытки отказаться от контакта.

Через некоторое время CNN опубликовал новые обвинения против конгрессмена — еще три женщины рассказали о домогательствах со стороны мужчины. В частности, его обвиняют в отправке откровенных сообщений и фото без согласия.

Сам Суолвелл неоднократно отрицал эти обвинения.

Прокуратура Манхэттена заявила, что следователи начали изучать заявление о сексуальном насилии, опубликованное в газете San Francisco Chronicle.

