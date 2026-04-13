В Турции призвали урегулировать конфликт Ирана и США при участии России

Как сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника, США требовали от Ирана прекратить обогащать уран, вывезти его и демонтировать все основные объекты по его обогащению, а также полностью открыть Ормузский пролив. По его данным, Тегеран отказался.