Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Турции призвали урегулировать конфликт Ирана и США при участии России

Провал американо-иранских переговоров в Пакистане угрожает всему миру — США, России, Китаю, Турции и ЕС необходимо разработать новые меры в рамках Всемирного совета мира.

Источник: РБК

Провал американо-иранских переговоров в Пакистане угрожает всему миру — США, России, Китаю, Турции и ЕС необходимо разработать новые меры в рамках Всемирного совета мира. Об этом заявил лидер турецкой Партии националистического движения (MHP) Девлет Бахчели в эфире телеканала TV100.

По словам Бахчели, после неудачных переговоров США и Ирана стали активнее обсуждаться возможные сценарии третьей мировой войны.

«В этих обстоятельствах мы предлагаем, по призыву генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, США, России, Китаю, Турции и Европейскому союзу разработать новую меру в рамках механизма Всемирного совета мира. Мы считаем, что Турция могла бы выступить с этой инициативой», — привела слова Бахчели пресс-служба МНР.

Всемирный совет мира — международная антиимпериалистическая и антивоенная организация, созданная в 1950 году по инициативе СССР.

Переговоры США и Ирана прошли 11 апреля в Исламабаде при посредничестве Пакистана. Они продлились 21 час, однако стороны так и не смогли согласовать мирную сделку.

Как сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника, США требовали от Ирана прекратить обогащать уран, вывезти его и демонтировать все основные объекты по его обогащению, а также полностью открыть Ормузский пролив. По его данным, Тегеран отказался.

Оставайтесь на связи с РБК в Max.

