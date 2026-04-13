Трамп представил себя в образе Христа: пост появился после критики папы Римского

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social изображение, где он представлен в образе, напоминающем Иисуса Христа. Публикация появилась вскоре после критики со стороны Трампа в адрес папы римского Льва XIV. Президент США заявил, что понтифик, по его оценке, занимает слабую позицию во внешней политике, включая вопросы, связанные с Ираном и преступностью.