Трамп представил себя в образе Христа: пост появился после критики папы Римского

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social изображение, где он представлен в образе, напоминающем Иисуса Христа. Публикация появилась вскоре после критики со стороны Трампа в адрес папы римского Льва XIV. Президент США заявил, что понтифик, по его оценке, занимает слабую позицию во внешней политике, включая вопросы, связанные с Ираном и преступностью.
На изображении глава государства одет в белый хитон и красный гиматий. От его ладоней исходит свет, одной рукой он касается мужчины в больничной одежде. Рядом находятся медсестра, военный, мужчина в кепке с надписью «Ветеран» и молящаяся женщина.
На заднем плане справа изображена статуя Свободы, над ней — фейерверк и самолеты. В верхней части по краям размещены белоголовые орланы, справа развевается американский флаг. Над фигурой президента показаны силуэты людей в военной форме с крыльями, от которых также исходит свет.
По имеющейся информации, впервые изображение опубликовал политик и писатель Ник Адамс. Он разместил его в соцсети X в начале февраля 2026 года. В марте он был назначен специальным представителем президента США по вопросам американского туризма, исключительности и ценностей.
Читайте также: «Пес Путина»: американский политик показал фото Трампа на поводке у Путина.