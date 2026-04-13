Глава Еni призвал отложить запрет на поставки СПГ из России

Генеральный директор Еni Клаудио Дескальци на фоне войны в Иране и блокады Ормузского пролива призвал отложить запрет на поставки СПГ из России. Его слова приводит Corriere della Sera.
«Я считаю необходимым приостановить запрет, который вступает в силу 1 января 2027 года, на поставку 20 млрд куб. м СПГ (сжиженного природного газа) из России», — заявил он.
В феврале вступило в силу постановление о полном запрете импорта российского газа в ЕС. Поставки СПГ будут запрещены с 1 января 2027 года, а трубопроводного газа — с 30 сентября 2027 года.
Это нужно, чтобы избежать усугубления дисбаланса спроса и предложения в Европе, вызванного сокращением поставок газа с Ближнего Востока, пояснил Дескальци. «Из Катара поступало шесть с половиной миллиардов кубометров газа, но мы заменим их поставками из Анголы, Нигерии, Конго и США», — сказал он.
Европа потребляет около 60 млн т авиационного топлива и импортирует 35% из них, подчеркнул гендиректор Еni. Теперь «нам нужно понять, как его найти и по каким ценам», добавил он.
Дескальци предупредил о возможной нехватке дизельного топлива. «В прошлые выходные у нас на 600 заправках закончилось дизельное топливо», — сказал он. «Это наша вина, потому что мы держали цены слишком низкими, поэтому все было израсходовано», — пояснил глава компании. «Однако, когда на 600 заправках заканчивается дизельное топливо, это потенциальная проблема», — добавил он.
Военно-морская блокада Ормузского пролива, о которой объявил президент США Дональд Трамп лишь усугубит этот дефицит. В случае реализации эмбарго с рынка будут изъяты 1,5 млн баррелей нефти в день, которые Ирану удавалось экспортировать в течение 44 дней войны, в основном в Китай, что может ускорить гонку за нефтью. «Физический рынок нефти в Азии составляет $150 за баррель, и грузы отправляются туда, где их продают больше всего, поэтому проблема не в ценах, а в объемах», — отметил Дескальци.
Eni — одна из крупнейших нефтегазовых компаний Европы наряду с Shell, BP, TotalEnergies и Equinor.
Весной 2023 года Дескальци говорил, что к маю доля российского газа в Италии сократилась «до нескольких процентов» благодаря импорту СПГ из США и «новым контрактам на поставку с Северной Африкой и странами Африки к югу от Сахары». Тогда же Eni обращалась в арбитраж из-за сокращения «Газпромом» поставок российского газа по действующим контрактам. В «Газпроме» заявляли, что топливо не пропускает Австрия.
В начале 2022 года 40% газа Италия получала из России, однако вследствие усилий по импортозамещению она смогла уже к прошлому июлю сократить долю до 25%. Уже в апреле 2023 года в правительстве говорили, что доля России упала почти до 10%, «мы, по сути, преодолели зависимость от Москвы в этом вопросе».
