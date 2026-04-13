WSJ сообщила, что крупные нефтекомпании США предупредили власти о кризисе

Три крупные нефтекомпании США заявили, что дальнейшая блокада Ормузского пролива может нарушить мировые цепочки поставок топлива и усугубить энергокризис, передает WSJ.

Источник: РБК

Главы трех крупных нефтекомпаний США предупредили администрацию президента Дональда Трампа о тяжелых последствиях длительной блокады Ираном Ормузского пролива и возможном усугублении энергокризиса, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Их предупреждения были направлены в том числе министру энергетики США Крису Райту и министру внутренних дел страны Дугу Бергуму. Неназванные нефтекомпании заявили, что длительное закрытие Ормузского пролива, через который ежедневно проходит 20% мировых поставок нефти и сжиженного природного газа, может резко нарушить глобальные цепочки поставок топлива.

По словам источников WSJ, министр финансов Скотт Бессент обсудил с Трампом реакцию рынка и экономические перспективы США в зависимости от продолжительности войны. Они рассмотрели возможные меры Минфина при затягивании конфликта на 8−12 недель, а также уязвимость США перед ростом цен на бензин. Бессент заявил президенту, что наиболее чувствительными к подорожанию энергоносителей будут Азия и Европа.

Известно, что президент регулярно следит за фондовым рынком и состоянием экономики, обдумывая при этом политические решения, пишет WSJ.

После начала операции США и Израиля Иран объявил о приостановке торговли через Ормузский пролив, через который проходило 15−20% мировой нефти, конденсата и нефтепродуктов, а также более 30% поставок СПГ.

Блокада Ормузского пролива привела к росту мировых цен на нефть. Однако они упали на фоне соглашения США и Ирана о перемирии на две недели. При этом стороны неоднократно фиксировали нарушения условий прекращения огня.

Несмотря на это, 11 апреля состоялись переговоры США и Ирана в Исламабаде. Однако стороны не смогли достичь согласия по нескольким ключевым пунктам. Вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что государства не пришли к общему соглашению. Трамп при этом написал, что встреча «прошла хорошо» и большинство вопросов были согласованы, нерешенным остался только вопрос о ядерной программе.

После провала переговоров президент США объявил морскую блокаду Ормузского пролива. «Начиная с этого момента военно-морской флот Соединенных Штатов, лучший в мире, начнет процесс БЛОКАДЫ любых судов, пытающихся войти в Ормузский пролив или покинуть его», — написал он. На этом фоне на старте торгов 13 апреля цена на нефть Brent снова подскочила на 7,8%, до $102,6 за баррель.

